AAUD despliega maquinaria pesada para atender crisis de desechos en San Miguelito

Con más de 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras y cinco camiones compactadores, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició este 1 de enero el operativo especial denominado “Compromiso Firme San Miguelito 2026”, como respuesta a la crisis generada por la falta de recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

La intervención fue ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante la situación que enfrenta el distrito, instruyendo una acción inmediata por parte de la AAUD y la Secretaría de Metas, con el objetivo de evitar una posible crisis sanitaria.

El operativo, encabezado por el administrador general de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno Marín, arrancó a las 12:00 del mediodía de este miércoles 1 de enero de 2026. Las labores incluyen personal de barrido, fumigación y recolectores, además del despliegue de maquinaria pesada y camiones para la recolección de desechos sólidos en todo el distrito.

De acuerdo con la información oficial, el operativo “Compromiso Firme San Miguelito 2026” se mantendrá activo hasta el próximo 19 de enero, con jornadas de trabajo establecidas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., cubriendo las distintas áreas del distrito.