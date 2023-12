Abogado de querellados en Tierras Altas dice que denuncia no tiene fundamento

M.DESEDAS | El abogado Nilo González, defensor de tres personas querelladas por los delitos contra el patrimonio económico, la seguridad colectiva y terrorismo por la Cámara de Turismo de Tierras Altas tras los bloqueos de calles, aseguró que esa denuncia no tiene fundamento.

El experto explicó que “es una querella sin fundamento jurídico. Los actos de terrorismo están definidos ya por ley nacional e internacional. Ellos dicen que es un acto de terrorismo el haber cerrado las calles, eso en ninguna parte es delito. En materia penal no existe la analogía”.

Agregó que “el delito contra el patrimonio económico, se refirieron a un vehículo que no le pertenecía a la comunidad ni sociedad. Ese vehículo le pertenecía a una persona en particular. Si es daño a la propiedad hay que ver la cuantía de los daños y ver a quién le corresponde. Con respecto al delito asociación ilícita, el artículo 26 del Código Penal dice para que una conducta sea considerada un delito debe ser ejecutada con dolo, el dolo es la intención. En este caso la intención de cometer un delito. ¿Cuál fue la intención de ellos cuando se reunieron allá?, hacer uso del derecho legítimo de protestar, no se reunieron para cometer delitos, ni vamos a robar, no, se reunían diario porque estaban protestando”.