Abren a concurso plazas de inspector de saneamiento ambiental en la región de salud Ngäbe Buglé

La Región de Salud de Ngäbe Buglé abre a concurso dos plazas de inspector de saneamiento ambiental nivel III, para Supervisor de Área en la Región de Salud de Ngäbe Buglé, una plaza nivel IV para el cargo de supervisor regional Ngäbe Buglé, según lo establecido en la Resolución 531 del 09 de septiembre de 2022, informaron del Ministerio de salud (Minsa).

Requisitos generales para concursar: ser de nacionalidad panameña, copia de cédula de identidad personal, copia de certificado de inspección en el registro de Profesionales Técnicos de Saneamiento Ambiental en la subdirección General de Salud Ambiental del Minsa, copia del certificado de bachillerato, copia de la certificación del curso básico de Inspectores Técnicos de Saneamiento Ambiental y el certificado de idoneidad del Consejo Técnico de Salud par inspectores que únicamente posean certificado de adiestramiento básico de inspectores Técnicos de Saneamiento Ambiental.

Los que ostenten título de Universidad deberán presentar copia y original para el cotejo, del diploma Universitario de Licenciatura o Técnico en Ingeniería con especialización en Sanitaria, Técnico en Ingeniería con Especialización en Saneamiento y Medio Ambiente, o cualquier otro que sea equivalente a fin, referente a Saneamiento Ambiental en universidades reconocidas y comprobar su buen estado físico mediante certificado expedido por un médico de una institución oficial.

Además, presentar certificación del departamento de Recursos Humanos indicando la posición en que se encuentra, dentro del escalafón de Saneamiento Ambiental de la siguiente forma:

Para supervisor de área: estar ubicado en la etapa C o superior del Nivel I y II

Para supervisor regional: estar ubicado en la etapa D o superior del Nivel III con experiencia no menor de tres (3) años de dicha etapa.

Presentar certificación de la Asociación Panameña de Inspectores Técnicos de Saneamiento donde conste el buen comportamiento ético y moral.

Presentar tres (3) últimas evaluaciones de los últimos tres (3) años, cuyo promedio no debe ser inferior a ochenta (80%) por ciento.

Estas evaluaciones deben ser debidamente ratificadas por sus superiores.

Presentar certificación del Departamento de Recursos Humanos indicando los años de servicios como Inspector Técnico de Saneamiento Ambiental y que conste el buen comportamiento ético y moral; original o copia del postgrado, maestrías y doctorado, en materias a fines a la Salud Ambiental, expedido por Universidad reconocida; certificados de asistencias a seminarios, cursos y afines, sobre aspecto y materias referentes a la Salud Ambiental; certificaciones de participaciones como expositor, en seminarios, congresos y otros aspectos de Salud Ambiental; documentos que prueben que ha realizado investigaciones, publicaciones o trabajos de docencia a nivel secundario y/o universitario en el campo de Saneamiento Ambienta y someterse a una prueba escrita por parte del jurado calificador.

Nota:

La base del concurso será la Resolución No. 531 del 09 de septiembre del 2022 y la Ley No 54 del 11 de julio de 2017El concurso de Supervisor de Área se realizará en la Región de Salud Ngäbe Buglé en el Salón de Conferencias Doctor Vicente Alvarado del Hospital del Oriente Chiricano, el día 21 de marzo a las 8:00 a.m.

El Concurso de Supervisor Regional de Salud Ngäbe Buglé se realizará en la Región de Salud Ngäbe Buglé en la Sala de Conferencias Doctor Vicente Alvarado del Hospital del Oriente Chiricano, el día 22 de marzo del 2024 a las 8:00 a.m.

Los documentos se entregarán los días 18,19 y 20 de marzo del 2024, en la Dirección Médica Regional de Salud Ngäbe Buglé, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en un sobre sellado e identificado debidamente.

El día del concurso los aspirantes deberán presentar los originales de todos los documentos contenidos en el sobre sellado para su cotejo.

El día del concurso se realizará calificación de los documentos entregados en los días antes descritos.