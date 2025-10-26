Abren investigación por la muerte de un agente de la policía en Bugaba

El Ministerio Público (MP) anunció la apertura de una investigación por el delito contra la vida y la integridad personal, luego de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Santa Marta, en Bugaba, donde falleció un agente de la Policía Nacional.

La Fiscalía Regional de Chiriquí detalló que otros miembros de este estamento de seguridad se mantienen recluidos en un centro médico de la provincia de Chiriquí. El informe preliminar detalla que el vehículo institucional perdió el control y chocó contra un objeto fijo.

Más temprano, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que confirmó el hecho y señaló que se investigan las causas.