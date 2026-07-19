Acodeco impone 397 sanciones por incumplimientos a la Ley de Bolsas Reutilizables

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre 2019 y junio de 2026, ha impuesto 397 sanciones en primera instancia por incumplimientos a la Ley 1 de 2018, que regula el uso y comercialización de bolsas reutilizables en el país. Las multas suman un total de B/.99,835.00.

Según la entidad, la normativa no prohíbe que las bolsas reutilizables incluyan el nombre del comercio, logotipos, marcas o mensajes publicitarios. No obstante, aclaró que la presencia de publicidad no autoriza a los establecimientos a venderlas por encima de su precio de costo.

Acodeco recordó que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1 de 2018, cuando un agente económico decide cobrar las bolsas reutilizables, debe hacerlo al precio de costo. Además, los comercios están obligados a presentar cada año una declaración del costo de adquisición de estas bolsas, documento que sirve de referencia para las verificaciones que realiza la institución.

Del total de sanciones aplicadas, 321 fueron por incumplir con el certificado de conformidad exigido por la ley; 47 por no declarar el costo de las bolsas reutilizables; 22 por cobrar un precio superior al costo declarado; y siete por no mantener visible el precio de venta para los consumidores.

La entidad indicó que mantiene operativos de fiscalización en supermercados, farmacias, almacenes y otros establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de la legislación, incluyendo la existencia del certificado de conformidad, la declaración del costo y el precio de venta al público.

Finalmente, Acodeco reiteró que el objetivo de la Ley 1 de 2018 es reducir el uso de bolsas con polietileno, promover hábitos de consumo responsables y fomentar el uso de alternativas reutilizables en beneficio del ambiente.

Asimismo, exhortó a los consumidores a conservar el comprobante de compra de las bolsas reutilizables y presentar una denuncia si consideran que se les cobró un precio superior al costo declarado o detectan cualquier otro incumplimiento de la normativa.