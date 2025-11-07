Advertencia por índices máximos de radiación

Los índices de radiación UV-B para este viernes 7 de noviembre de 2025, estarán en sus valores máximos, entre 7 y 10, con nivel de riesgo alto y muy alto en el país, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En cuanto a las condiciones marítimas, para el Caribe se esperan oleajes de 0.91 a 1.40 m de altura y periodos de 7 a 8 segundos. Vientos del Suroeste a Noroeste, en la mañana, con velocidades de hasta 25 km/h, y en el transcurso de la tarde y noche que predominen del Noroeste con velocidades de hasta 25 km/h.

En la Vertiente del Pacífico, olas entre 0.60 y 0.91 m de altura con periodos de 8 a 13 segundos. En la mañana, vientos variables menores de 15 km/h. En la tarde y noche se esperan vientos del Suroeste a Noroeste con velocidades de hasta 20 km/h en sectores de Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá, y vientos variables menores de 15 km/h en el resto de la vertiente.

La empresa meteorológica espera chubascos aislados en la mañana en Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién, además de que se puedan registrar en la península de Azuero. En la tarde se esperan aguaceros aislados, aunque fuertes, y posibilidad de actividad eléctrica en la vertiente del Pacífico y sectores montañosos de la vertiente del Caribe.

En la noche se esperan aguaceros aislados en el golfo de Panamá con posibilidad de incursionar en costas de Darién, Panamá y Panamá Oeste; también se esperan en la Comarca Guna Yala y en el golfo de los Mosquitos, incursionando en costas del Occidente y Centro de la vertiente del Caribe.