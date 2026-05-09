Aeropuerto de Tocumen refuerza protocolos de vigilancia ante casos importados de sarampión

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que mantiene activos los protocolos y procedimientos establecidos para la vigilancia y atención de eventos de salud pública, tras la confirmación de casos importados de sarampión en el país.

La terminal, como principal punto de conectividad aérea de Panamá, indicó que trabaja en coordinación permanente con el Ministerio de Salud (Minsa) y demás instituciones correspondientes para aplicar las medidas sanitarias dispuestas.

Según el comunicado, las operaciones del aeropuerto se desarrollan con normalidad y siguiendo las disposiciones nacionales e internacionales vigentes. Tocumen reiteró que prioriza la seguridad y bienestar de pasajeros, colaboradores y usuarios de la terminal aérea.

El aeropuerto aseguró que se mantendrá atento a las recomendaciones oficiales emitidas por el Minsa.