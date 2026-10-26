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Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón

La empresa afirma que no ha recibido notificación formal de los estudios sobre incumplimiento que cita la Alcaldía

Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón
ML | Camiones recolectores de la empresa estacionados en su parque.
Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón
ML | La gerente general de Aguaseo S.A., Danisha Lay.
Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón
ML | Descarga de tanques.
Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón
ML | Disposición de tanques.
Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón
ML | Ruta de recolección.
Redacción
26 de octubre de 2026

La gerente general de Aguaseo S.A., Danisha Lay, aseguró que la empresa desconoce los resultados del estudio sobre el relleno sanitario apoyado por la CAF, al cual hizo referencia el alcalde de Colón, Diógenes Galván, para oponerse a la prórroga del contrato. “He escuchado por medios y redes sociales que se ha hecho un estudio dentro del relleno sanitario; sin embargo, no hemos sido notificados de lo que ha arrojado ese informe”, afirmó. Añadió que “formalmente no hemos recibido ninguna documentación ni se nos ha hecho extensivo ningún tipo de comunicado o anuncio al respecto de manera directa como empresa”.

Sobre las críticas por un supuesto mal servicio, Lay negó además la existencia de una notificación formal sobre presuntos incumplimientos: “Lo único que se ha recibido por parte de la Alcaldía han sido las declaraciones a través de las redes sociales”, y remarcó que “la comunicación ha sido completamente nula desde la municipalidad hacia la empresa, pero no así de la empresa hacia la municipalidad”.

Respecto a la falta de tanques de recolección, indicó que no es responsabilidad de la compañía: “Él (alcalde Galván) reconoció en declaraciones anteriores que nosotros no éramos los responsables de colocar los tanques”.

Finalmente, al referirse a la capacidad operativa de la empresa, cuestionó: “¿Cómo no vamos a tener experiencia luego de 25 años?”.

Gerente de Aguaseo pide respaldar la mano de obra colonense y renovar la concesión

ml | La gerente general de Aguaseo S.A., Danisha Lay, solicitó a los colonenses que dudan de la continuidad de la empresa reconocer la labor realizada. “Somos una empresa de Colón, conformada en un 99 % por personal colonense”, afirmó. Asimismo, destacó: “Hemos efectuado una proyección y entregado una propuesta que se apega a nuestra realidad, encaminada a una continuidad del servicio con mejoras, modernización y tecnología de punta”. Finalmente, la ejecutiva manifestó: “Es una empresa de Colón, somos de Colón y trabajamos para Colón. ¿Por qué no darnos la oportunidad de continuar?”.

Modernización del servicio

ml | Aguaseo propone una modernización integral de la gestión de residuos que contempla la renovación total de su flota actual de aproximadamente 30 camiones fijos, así como la adquisición de unidades adicionales tipo rejilla, retroexcavadoras y equipos de apoyo. Asimismo, la empresa plantea atender 50 puntos críticos identificados, instalar contenedores de basura y con especial énfasis en Santa Rosa, Salamanca y Ciricito.

Inversiones contempladas

ml | La propuesta contempla un plan de inversión por 45 millones de dólares, previamente aprobado por la Junta Directiva. Estos recursos se destinarán a la renovación integral de la flota y equipos, la construcción de una planta de manejo de residuos reciclables ambientalmente sostenible en alianza con Bayano, la adecuación progresiva por hectáreas del relleno sanitario y la preparación del terreno. De igual forma, se financiarán programas de reciclaje en cada sector y mejoras operativas diseñadas para responder al crecimiento del distrito colonense durante los próximos 20 años.

Aportes a las juntas comunales

ML | El proyecto contempla incrementar el aporte de las regalías mensuales destinadas a las juntas comunales de 250 a 1,000 balboas de manera legal y transparente. Adicionalmente, se otorgará aportes fiscalizados para la adecuación de los puntos donde se instalarán las cajas y tanques de reciclaje. Estas obras requieren infraestructura, estructuras de hierro, especificaciones técnicas y planos elaborados por arquitectos que las juntas comunales no pueden financiar por sí mismas; sin embargo, al ser las autoridades que mejor conocen sus territorios, este mecanismo garantiza un uso correcto de los recursos en beneficio directo de cada corregimiento.

La propuesta de prórroga fue entregada al Consejo Municipal y, minutos después, al despacho del Alcalde.
La tarifa básica residencial se mantiene en $6.16 mensuales y no ha tenido modificaciones desde 2013.
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