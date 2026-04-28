Alcalde de Dolega anuncia proyecto de teleférico entre Rovira y Potrerillos Arriba

El alcalde de Dolega, Miguel Pittí, anunció el proyecto de construcción de un teleférico en ese distrito de la provincia de Chiriquí, el cual estaría ubicado entre los corregimientos de Rovira y Potrerillos Arriba.

De acuerdo con el alcalde, ya se han iniciado acercamientos para la búsqueda de financiamiento. “Nosotros estaríamos ya en conexión también a través de la embajada de Panamá en Colombia, donde ya tenemos pues el acercamiento a través también del director de Colombia para poder buscar ese fondo a través del gobierno central”, explicó.

Pittí señaló que el proyecto se sustenta en las características geográficas de la zona y su potencial paisajístico. “Tenemos lógicamente las características apropiadas, la visualización, porque más que todo se busca eso a través del teleférico, como dije en el tema del teleférico Montserrat, donde hay una distribución y una vistosidad aparentemente pues en el tema”, indicó.

El alcalde comparó la propuesta con el modelo del teleférico de Montserrat en Colombia, destacando el alcance visual que podría ofrecer la infraestructura en Dolega. “Tema de casi 47,000 hectáreas, que es lo que se puede verificar desde el punto más alto de esa área y nosotros aquí estaríamos con una visualización aproximadamente de más de 100,000 hectáreas en el tema de varios distritos que convergen al punto específico de Dolega cabecera”, detalló.

Asimismo, precisó la ubicación del proyecto. “Este proyecto estaría más que todo concretado entre el corregimiento de Rovira y el corregimiento de Potrerillos Arriba, que es donde están las partes más altas que se puede visualizar y que tiene la distribución geográfica”, afirmó.

El anuncio fue realizado por el alcalde durante declaraciones ofrecidas a periodistas.