Alcalde Mayer Mizrachi asiste al Culto de Unción en el Estadio Rommel Fernández

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, participó en el anual Culto de Unción organizado por la Comunidad Apostólica Hosanna.

El evento, que tuvo lugar en el Estadio Rommel Fernández, reunió a miles de personas con el propósito de elevar oraciones por la prosperidad, la estabilidad social y el bienestar económico del país.

Durante su intervención, el alcalde destacó el ambiente de convivencia y la diversidad de los asistentes, subrayando la importancia de la fe como un factor de cohesión nacional.

“Al país lo une Dios y si une un país por qué no al mundo. Aquí yo veo colores y veo fe, hermandad, optimismo, niños, familias que desde temprana edad se les está inculcando los valores de una familia, los valores de Dios”, manifestó Mizrachi ante los medios y la congregación.

Mizrachi vinculó su participación en este evento con su reciente visita a Israel, compartiendo un gesto personal hacia la ciudadanía panameña. El mandatario capitalino relató que, en su paso por el Muro de los Lamentos, realizó una petición especial enfocada en el desarrollo integral de la población.

“Elevé un rezo por los panameños, por su salud, por su bienestar, optimismo, crecimiento y su futuro”, resaltó, reafirmando su compromiso con la salud social y el futuro de la ciudad.

El Culto de Unción es una actividad emblemática de la Comunidad Apostólica Hosanna que se realiza cada inicio de año. La ceremonia busca invocar bendiciones sobre las familias y los sectores productivos de Panamá, consolidándose como una de las concentraciones religiosas más importantes del país durante el mes de enero.