Alcalde Mayer Mizrachi lamenta incidentes en el Edificio Hatillo y anuncia evaluación interna en la Policía Municipal

Un día después de que una manifestación de exfuncionarios que exigían el pago de su prima de antigüedad en los predios del Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá, terminara en enfrentamientos violentos con saldo de tres personas aprehendidas, vías cerradas y varios heridos, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se refirió hoy a los hechos y calificó la situación de “lamentable”.El jefe de la comuna capitalina señaló que el conflicto escaló debido a que no se respetaron los canales regulares de diálogo. “Lo que pasó el día de ayer a mi criterio es lamentable, por dos razones, uno por el debido proceso de que todo ciudadano que se acerca a la alcaldía de una manera ordenada no se haya cumplido como tradicionalmente se hace y una o dos manzanas pudrieron el árbol”, expresó el alcalde.

Mizrachi también abordó la actuación de los uniformados durante el altercado, admitiendo que el protocolo debió centrarse en la mediación. “La actuación de la policía municipal no fue la que exactamente yo espero de una policía que es disuadir, nosotros preferimos el conflicto que no pasa, el conflicto que se disuelve”, indicó. En este sentido, anunció que está a la espera del informe final de las Casas de Paz para evaluar medidas internas: “Estoy esperando que terminen los actos correctivos que están haciendo las casas de paz, para tener un informe completo de lo ocurrido y valorar las correcciones dentro de la Policía Municipal e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias, para que sea realmente la policía Municipal la que siempre ha reflejado el actuar de este servidor público; que es de humildad, empatía pero también de orden”.

Asimismo, el alcalde fue enfático al asegurar que la administración mantendrá las puertas abiertas al diálogo sin distinciones, pero advirtió que no cederá ante presiones de fuerza: “No lo voy a negociar ni por intereses políticos ni por fuerzas de maleantería con nadie, a todos los vamos a atender, no importa de qué partido sean, no importa si son viejos, nuevos, de ahora, de antes: Nosotros tenemos una obligación y la vamos a cumplir”.

Plan presupuestario y llamado al respeto mutuoRespecto al fondo del reclamo de los manifestantes sobre la prima de antigüedad, Mizrachi informó que la institución ya ha tomado previsiones financieras para respaldar los trámites en curso. “Para el presupuesto del próximo año ya hemos incluido más de 2 millones de dólares para hacerle frente a todos los procesos que hoy ya están andando, para que cuando llegue ese momento que ya se culminó toda la parte burocrática, la liquidez esté ahí para poder disponer de esos pagos”, detalló.

Finalmente, el alcalde abogó por la convivencia pacífica y el respeto hacia los cuerpos de seguridad, confirmando que se dará seguimiento médico tanto a los civiles afectados como a los uniformados heridos. “Tenemos dos unidades policiales que han sido atendidas por agresiones físicas y tenemos que también respetar y cuidar a quienes nos cuidan porque esa reciprocidad, que define nuestra sociedad, de cuidarnos unos a los otros, es crítica que la mantengamos. Vamos a estar atendiendo tanto a los afectados de parte de la policía municipal como los afectados que estaban presente de la sociedad civil”, concluyó.