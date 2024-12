Alcalde Mizrachi anuncia el “Decreto Berenjena”

El alcalde del distrito de Panamá Mayer Mizrachi anunció la creación del decreto Alcaldicio N°12-2024, al que bautizó como “Decreto Berenjena”, que regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, como actividad principal en los sectores de la Calzada de Amador (desde la calle Van Hock hasta la Isla Flamenco) y el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá.

“El Decreto Berenjena elimina la Ley Zanahoria para potenciar el turismo nocturno en Panamá, ya que por años nos han dado para llevar los vecinos. Cartagena, Medellín y Bogotá saben cómo se hace la vuelta y Panamá se está quedando atrás por estas limitaciones, así que vamos a potenciar el turismo haciendo estas excepciones a lo que es la Ley Zanahoria, pero esto no se hizo sin antes haber consultado y trabajar de la mano con la policía, por lo que van a intensificar su presencia en estas áreas”, advirtió el alcalde.

El documento denomina a la Calzada de Amador y al Casco Antiguo como zonas de esparcimiento nocturno o diversión nocturna, donde los establecimientos que cuenten con permisos nocturnos y cumplan con los requisitos legales podrán operar sin restricción de horario.

“Este es un perfecto ejemplo de que en Panamá nos podemos atrever hacer las cosas diferentes, y si no funciona lo revertimos y si funciona demostramos que tal como hicimos con la ley seca podemos mejorar sin afectar el crecimiento económico”, recalcó Mizrachi.

El decreto establece que hoteles y salones de eventos están exentos de las restricciones horarias, siempre que las actividades se realicen a puerta cerrada y se respeten las normas de ruido establecidas, sin exposición de ruido hacia lo externo y mantengan Informe Previo Favorable (IPF) y Permiso Nocturno vigentes expedidos por la Alcaldía de Panamá.

El jefe de la comuna capital advirtió que se van a establecer controles policiales (retenes) y la Alcaldía va a aumentar la frecuencia de sus inspecciones en estos sectores. “Tengan sus permisos al día y cumplan con las leyes del ruido”, remarcó.

El resto del distrito mantiene la Ley Zanahoria que establece horarios para estos comercios: domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 a.m., del día siguiente. Jueves a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 a.m., del día siguiente. La nueva norma entrará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial.