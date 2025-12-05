Alcaldesa de Arraiján denuncia contaminación con aguas negras por parte de dueños de locales

Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, denunció la contaminación con aguas negras por parte de dueños de locales, ubicados cerca del puente vehicular del distrito.

A través de sus redes sociales, Peñalba indicó que semanalmente le toca a su equipo realizar mantenimiento en los lugares que se vierten las aguas porque se desbordan, afectando a quienes transitan a diario por esta concurrida vía.

“Todas las semanas hacemos un trabajo que le corresponde a los dueños de los locales que están cerca del puente de Arraiján. Le pasaremos las facturas de los costos asumidos a todos los dueños de los locales del puente de Arraiján por las acciones de limpieza y mantenimiento y la irresponsabilidad de verter las aguas negras en la alcantarilla, causando enfermedades y afectaciones a la mayoría”, manifestó la alcaldesa.

Además, la jefa de la comuna adelantó que iniciarán operativos junto con el Ministerio de Salud (Minsa), porque la situación puede convertirse en un foco de enfermedades.

“Esos espacios serán ordenados para que no se den los problemas de sanidad”, agregó.