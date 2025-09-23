Alcaldesa de Pinogana participa en conferencia sobre liderazgo femenino y democracia en Estocolmo

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Nadine González, participó en una conferencia que reunió a más de cien mujeres líderes de todo el mundo para debatir sobre la participación política de las mujeres y el futuro de la democracia.

El encuentro de alto nivel, organizado por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (GLUÇ), convocó a lideresas, funcionarias electas y aliadas institucionales para reflexionar sobre los avances desde la Declaración de Beijing y contribuir a definir los próximos 30 años de acción feminista desde la democracia local.

Durante su intervención, González, quien también es vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), destacó la constante lucha por la representación femenina en la política y rechazó los actos de violencia contra las mujeres en Panamá. “Soy del criterio que donde gobierna una mujer, las cosas se hacen diferentes”, afirmó la alcaldesa de Pinogana.