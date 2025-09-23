Nacionales

Alcaldesa de Pinogana participa en conferencia sobre liderazgo femenino y democracia en Estocolmo

ML | Durante la participación de Nadine González.
Redacción Web
23 de septiembre de 2025

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Nadine González, participó en una conferencia que reunió a más de cien mujeres líderes de todo el mundo para debatir sobre la participación política de las mujeres y el futuro de la democracia.

El encuentro de alto nivel, organizado por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (GLUÇ), convocó a lideresas, funcionarias electas y aliadas institucionales para reflexionar sobre los avances desde la Declaración de Beijing y contribuir a definir los próximos 30 años de acción feminista desde la democracia local.

Durante su intervención, González, quien también es vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), destacó la constante lucha por la representación femenina en la política y rechazó los actos de violencia contra las mujeres en Panamá. “Soy del criterio que donde gobierna una mujer, las cosas se hacen diferentes”, afirmó la alcaldesa de Pinogana.

