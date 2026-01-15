Alcaldesa de San Miguelito presenta demanda contra resolución que traspasa recolección de basura a la AAUD

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de nulidad contra la resolución que autoriza a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir la competencia del servicio de recolección de basura en ese distrito.

En compañía del director legal de la alcaldía, Hernández explicó que la acción legal se fundamenta en el incumplimiento de la Ley 51 de 2010, que regula el funcionamiento de la AAUD. Según detalló, el artículo 11 de dicha norma establece que el alcalde del distrito afectado tiene derecho a participar en las reuniones de la junta directiva donde se tomen decisiones relacionadas con la operación o explotación de los servicios de aseo urbano, comercial y domiciliario, así como de los rellenos sanitarios.

“Principalmente señalamos que se incumple la ley, ya que no fuimos invitados, coordinados ni llamados a la toma de decisiones que se han hecho para este distrito”, afirmó la alcaldesa.

Hernández reiteró que, pese a ser la máxima autoridad municipal de San Miguelito, no fue tomada en cuenta en el proceso que derivó en la aprobación de la resolución, lo que, a su juicio, constituye una violación directa a la normativa vigente.

Asimismo, informó que esta demanda de nulidad es solo una de las acciones legales que presentará. “En horas de la tarde también estaremos presentando un amparo, en el cual atenderemos las violaciones a la autonomía municipal”, adelantó.

La acción legal busca frenar la medida adoptada por el Ejecutivo, en medio de un creciente debate entre autoridades locales y nacionales sobre el manejo del servicio de recolección de desechos, así como por las constantes quejas ciudadanas debido a la acumulación de basura en distintos sectores del distrito.