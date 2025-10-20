Alcaldía avanza en proyectos de aceras

ML | La Alcaldía de Panamá continúa con los trabajos de recuperación y mejora de aceras en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el arquitecto Marcos Peñaranda, uno de los avances más recientes se dio al inicio de la vía en la intersección con la avenida Federico Boyd, donde se realizó la remoción de varios pedestales que obstaculizaban el libre tránsito. Esta intervención permitió despejar áreas clave, habilitando espacios más amplios para peatones y mejorando la visibilidad en la zona.

Peñaranda señaló que se efectuó la limpieza de tragantes pluviales y se atendieron cinco baches frente al edificio W, contribuyendo no solo a mejorar la infraestructura vial, sino también a optimizar las condiciones de seguridad y movilidad en uno de los sectores más transitados de la capital.

“Actualmente, los equipos municipales están en la fase de evaluación y colocación de nuevas tapas en el área intervenida, lo que permitirá concluir esta etapa del proyecto y continuar con otras zonas priorizadas”, mencionó el arquitecto.

Finalmente explicó que estas acciones forman parte de una estrategia urbana más amplia que contempla despejar aceras invadidas por estructuras no autorizadas, mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida y garantizar un entorno más ordenado para todos los ciudadanos.