Alcaldía de David extiende período para presentar declaraciones juradas

El Municipio de David extendió por 15 días el período para la presentación de la declaración jurada, el cual inicia este 15 y finaliza el 31 de octubre, con la finalidad de que los contribuyentes cumplan con esta acción sin incurrir en procesos de multa o recargo, ya que este proceso es de carácter obligatorio.

“Es importante mencionar que se trata de un mecanismo que se implementa para la captación de datos relacionados con las actividades gravables desarrolladas en el distrito de David”, explicó la entidad en un comunicado.

A través de esta, se busca clasificar a las empresas según sus ingresos brutos y el tipo de actividades que realizan en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.