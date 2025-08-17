Nacionales
Nacionales
Alcaldía de Panamá alcanza meta de 17 mil árboles sembrados con jornada en Amador
Redacción Web
17 de agosto de 2025
La Alcaldía de Panamá sumó este fin de semana un nuevo hito en su programa de reforestación urbana al superar los 17 mil árboles sembrados durante la actual gestión. La meta se alcanzó con una jornada en Amador, donde se plantaron más de 500 especies nativas y ornamentales.
Entre los plantones destacan robles, jacarandas, guayacanes, cafetos, sombreros, gallitos y reina de las flores, especies que no solo embellecerán el paisaje, sino que también contribuirán a la biodiversidad y a mejorar la calidad del aire en la capital.
El alcalde Mayer Mizrachi resaltó que este esfuerzo responde a un compromiso con la sostenibilidad y el reverdecimiento de la ciudad. La jornada fue posible gracias a la alianza con MiAmbiente, la Unidad de Bienes Revertidos, Fundación Moviendo Vidas, Tzanetatos, Automarket, Panamá Car Rental, RC Tax Consulting, así como voluntarios y residentes del área.
Más allá de la siembra, la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar los espacios públicos y dejar un legado verde para las futuras generaciones.
Tags:
árboles
|
Alcaldía
|
Ciudad de Panamá
|
