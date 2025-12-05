Alcaldía de Panamá establece prohibiciones para el desfile de navidad “Ciudad de las Estrellas”

Mediante el decreto Nº 14 del 25 de noviembre de 2025, la Alcaldía de Panamá estableció las medidas para la celebración del desfile de navidad, “Ciudad de las Estrellas” el domingo 14 de diciembre de 2025, en la calle 50.

La iniciativa prohíbe el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en la ruta del desfile, excepto aquellos establecimientos comerciales adyacentes, que cuenten con autorización, como supermercados abarroterías, minisúper, comisariatos y demás comercios de venta al por menor.

De igual forma, se prohíbe ejercicio de la buhonería o comercio ambulante sin contar con el permiso especial expedido por la Alcaldía de Panamá. No se permitirá el uso de fogones y tanques de gas sin la autorización del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Igualmente se prohíbe la venta y uso de juegos pirotécnicos a lo largo, ancho e inmediaciones de la ruta del desfile navideño, entre otras.

Las infracciones a las disposiciones contenidas en el artículo en este decreto alcaldicio serán sancionadas con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/.1,000.00).

La Alcaldía mantendrá un fuerte operativo junto a entidades de seguridad del Estado y a través de los Inspectores Municipales, funcionarios de cumplimiento, Policía Municipal y Jueces Comunitarios, para que hagan cumplir las disposiciones de este Decreto.