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Alcaldía de Panamá habilita centro de acopio para apoyar a Venezuela tras terremoto

Alcaldía de Panamá habilita centro de acopio para apoyar a Venezuela tras terremoto
Cortesía | Centro de acopio en la Alcaldía de Panamá, Edificio Hatillo.
Redacción Web
25 de junio de 2026

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un centro de acopio para recolectar artículos y alimentos para los afectados por el reciente terremoto en Venezuela. La iniciativa busca movilizar la solidaridad ciudadana y reunir insumos esenciales para las familias que atraviesan una situación de emergencia.

Bajo el lema “Todos con Venezuela”, la campaña invita a la población a donar alimentos no perecederos, artículos de emergencia, productos de higiene personal y otros insumos de primera necesidad. Las donaciones serán recibidas jueves y viernes, de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., en la planta baja del Edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

Entre los productos solicitados se encuentran alimentos enlatados como atún, sardinas, frijoles y vegetales; barras de cereal, galletas, leche en polvo, café o té instantáneo, así como arroz, pasta y avena empaquetada.

La lista también incluye artículos de emergencia como linternas, pilas AA y AAA, cargadores portátiles (power banks), bolsas de basura resistentes y herramientas e insumos para labores de rescate.

Asimismo, se requieren productos de higiene personal y sanitaria, entre ellos jabones, cepillos y pastas dentales, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallitas húmedas, desodorantes y afeitadoras desechables.

La campaña contempla además la recepción de ropa ligera y limpia, preferiblemente nueva, mochilas o bolsas reutilizables para el transporte de kits de ayuda y artículos escolares.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que “todo aporte cuenta” para brindar apoyo a las comunidades venezolanas afectadas por la emergencia.

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