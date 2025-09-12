Nacionales

Alcaldía de Panamá suspende desalojo de buhoneros

ML | Buhoneros en reunión con representantes de la Alcaldía.
Redacción Web
12 de septiembre de 2025

La Alcaldía de Panamá informó que los desalojos de buhoneros quedarán suspendidos hasta nuevo aviso, tras llegar a un acuerdo de diálogo con los afectados.

“Se suspendieron las acciones de desalojo en la 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de Noviembre, tras un acuerdo con líderes de microempresarios”, informó el municipio capitalino a través de sus redes sociales.

“Así mismo, se estableció una mesa de diálogo para construir soluciones permanentes, respetando la normativa del Metro y garantizando la movilidad de los usuarios”, agrega el breve comunicado.

