Alcaldía de San Miguelito deroga artículo sobre transferencias a juntas comunales

La Alcaldía de San Miguelito derogó el artículo 3 del Decreto Alcaldicio No. 10-2026, relacionado con las transferencias a las juntas comunales, ante los ajustes adoptados por el plan de contención del gasto público municipal.

De acuerdo con el nuevo decreto, el artículo derogado regulaba que durante julio de 2026 los desembolsos mensuales no debían superar los B/.8,000 por junta comunal, mientras que a partir de agosto las transferencias serían definidas según el comportamiento de los ingresos corrientes del municipio y la disponibilidad financiera.

Asimismo, la administración municipal precisó que el resto de las disposiciones del Decreto No. 10-2026, emitido el 1 de julio de 2026, se mantienen vigentes y sin modificaciones.