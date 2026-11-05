Alcaldía de Santiago levanta suspensión de actividades masivas, deportivas y recreativas

La Alcaldía de Santiago anunció este jueves, 5 de noviembre, el levantamiento de la suspensión de actividades masivas, deportivas, bailables y recreativas en el distrito, mediante una modificación al decreto alcaldicio emitido el pasado 9 de octubre de 2026.

La medida permite retomar este tipo de eventos en recintos abiertos o cerrados, siempre que los propietarios, organizadores o responsables cuenten previamente con un informe de evaluación estructural y una certificación técnica que garantice que las instalaciones son seguras y aptas para recibir público.

El decreto establece que la certificación debe contar con el visto bueno del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y ser remitida al Departamento de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Santiago.

La Alcaldía aclaró que las demás disposiciones del decreto del 9 de octubre se mantienen vigentes, siempre que no contradigan las nuevas condiciones establecidas.