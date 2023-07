$!Alcaldía de Santiago se pronuncia tras incidente con el periodista Melquiadez Vásquez

Luego que el periodista Melquiadez Vásquez asegurara que el alcalde de Santiago Samid Sandoval lo sacó de su despacho cuando entró para solicitar una entrevista, en donde también estaban otros colegas, la alcaldía de Santiago emitió un comunicado en el que manifestaron que tienen las puertas abiertas a todos los comunicadores.

De acuerdo con Vásquez, se dirigió a la alcaldía para buscar la información sobre las fiestas patronales que se desarrollan en el distrito. “Casualmente, acababa de culminar una actividad que se ha convertido en una tradición, los caballitos de palo son los niños entre 4 y 5 años que hacen una cabalgata en caballitos de palo por la central de Santiago y llegamos hasta el parque Juan Demóstenes Arosemena, cuando eso terminó el alcalde tenía en su despacho a otros colegas y yo le dije que solo quería que me hablara sobre la actividad y me dice el señor alcalde yo no te voy a hablar porque tú me has dado duro a mí. A todo esto, yo pensé que era un juego, pero vi que se fue enfureciendo y se puso de todos los colores y me dijo yo no te voy a atender, salga de mi despacho. Yo tuve que salir”.

Por su parte, en un comunicado, la Alcaldía de Santiago sostuvo que “se ha caracterizado por mantener una relación cordial con los distintos periodistas y medios de comunicación de la provincia de Veraguas y por el respeto a la opinión pública y a los principios de la libertad de expresión compartimos nuestra posición en torno a información circulada en algunas páginas de redes sociales y otros medios”.

“Desde el día uno de esta administración municipal, siempre se ha brindado en tiempo oportuno toda la información que requieran los comunicadores sociales sobre temas relacionados a la gestión del Municipio de Santiago. Por consiguiente, aclaramos que en el día de hoy lunes 24 de julio, no se ha suscitado ningún tipo de incidente o percance en perjuicio de la labor del periodista Melquiades Vásquez, quien alrededor de las 9:30 de la mañana, se presentó ante el despacho del alcalde Samid Sandoval, en momentos en que se atendía a otro grupo de periodistas que solicitaron una entrevista sobre el recién finalizado ‘Paseo de Caballitos de Palo Santiago Apóstol 2023’”, relataron.

En la nota agregan que, de parte de Sandoval, “se le solicitó con el respeto característico al comunicador Vásquez que esperara unos minutos, mientras se culminaba la entrevista con los otros periodistas, sin embargo, el mismo salió del Despacho Alcaldicio y se retiró del edificio sin esperar para ser atendido, pese a que el equipo de Relaciones Públicas de la institución, en todo momento estuvo atento a que se le brindara la entrevista que requería”.

Sandoval reiteró que tiene las puertas de su despacho abiertas para todos los comunicadores sociales y periodistas del país que, en el ejercicio de su profesión, soliciten información sobre proyectos, obras y la gestión que se realiza en el distrito de Santiago.