Alcaldía inaugura sistema de estacionamientos “Puerta Sur” frente a El Chorrillo

La Alcaldía de Panamá inauguró este domingo, 26 de abril, “Puerta Sur”, un sistema de estacionamientos ubicado frente a El Chorrillo, que desde tempranas horas comenzó a recibir visitantes y turistas como acceso al Casco Antiguo de Panamá.

Según la información oficial, “el nuevo sistema de estacionamientos ubicado frente a El Chorrillo, donde desde tempranas horas comenzaron a llegar visitantes y turistas como punto de acceso al Casco Peatonal”.

El servicio funciona a través de la aplicación Parkea PTY, desarrollada por el equipo tecnológico municipal, que permite a los usuarios registrar su vehículo, escanear códigos QR y realizar pagos digitales sin uso de efectivo.

De acuerdo con la entidad, “la aplicación Parkea PTY permite a los usuarios registrar su vehículo, escanear códigos QR y pagar de forma digital, sin uso de efectivo”.

La Alcaldía indicó que “con la puesta en marcha de Puerta Sur... avanza en la modernización de la movilidad urbana, ofreciendo un sistema ordenado, seguro y accesible para quienes visitan el Casco Antiguo”.

El proyecto busca facilitar el acceso a una de las principales zonas turísticas y culturales de la ciudad, mediante un sistema de estacionamientos con control digital.