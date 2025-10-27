Alerta amarilla por influencia del huracán Melissa

Las fuertes lluvias registradas en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, a causa de los efectos indirectos del huracán Melissa, han obligado a las autoridades a tomar medidas de emergencia, incluyendo la suspensión de clases y la activación de un centro de operaciones.

La Presidencia de la República anunció hoy la suspensión de clases para este lunes, 27 de octubre, en los centros educativos afectados de Tonosí. El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó la medida y detalló que, junto al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se mantienen en el terreno “evaluando daños y apoyando a las familias impactadas por las inundaciones”.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, ante las afectaciones, se activará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial en coordinación con Sinaproc. El MINSA detalló que hasta el momento se reportan 140 viviendas afectadas en diversas comunidades de Tonosí.

Alerta amarilla en cuatro provincias

Por su parte, el Sinaproc elevó a Alerta Amarilla el nivel de prevención para diversas regiones del país ante el incremento de lluvias, inundaciones, ráfagas de viento y oleajes que se prevén por los efectos indirectos del huracán Melissa.

La declaratoria de Alerta Amarilla aplica en:

• Los Santos: Tonosí.

• Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú.

• Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato.

• Herrera: Las Minas.

• Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun.

Las autoridades instan a la población de las zonas bajo alerta a “seguir las recomendaciones de las instituciones de seguridad y evitar zonas vulnerables”.

Se recomienda a los padres de familia y a la ciudadanía en general consultar el listado oficial de centros educativos afectados por las lluvias en el distrito de Tonosí a través de los canales de información gubernamentales.