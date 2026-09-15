Alerta por déficit de médicos especialistas

ML | La presidenta del Colegio Médico de Panamá, Raquel Gutiérrez, afirmó que el país cuenta con una buena producción de médicos en las universidades nacionales, pero advirtió que es necesario establecer condiciones adecuadas para garantizar la disponibilidad de personal y servicios de salud en todo el territorio.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa realizada ayer, en la que el gremio se pronunció sobre la intención expresada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, de traer al país médicos especialistas para atender las necesidades del sistema sanitario.

En ese sentido, el Dr. José B Moreno, de la comisión asesora, instó a trabajar en una política nacional de recurso humano en salud que permita determinar las necesidades de personal, mejorar la distribución de los profesionales y establecer condiciones que favorezcan la permanencia de los médicos en las distintas regiones del país.