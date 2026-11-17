El Ministerio de Salud (Minsa) informó que adelanta las gestiones para incorporar la vacuna contra el dengue al esquema nacional de vacunación, con una aplicación inicial dirigida a adolescentes de entre 10 y 15 años, como parte de las estrategias para reducir los casos graves, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a esta enfermedad.

Al respecto, el ministro de Salud Dr. Fernando Boyd Galindo destacó que “Panamá ya presentó la solicitud de adquisición a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo de compra conjunta que permite a los países acceder a vacunas a precios más favorables”.

Asimismo, el titular de Salud indicó que “se espera que el primer embarque llegue a Panamá durante el primer semestre de 2027”. Y detalló que la cantidad de dosis y la cobertura dependerán de la disponibilidad y asignación que realice el Fondo Rotatorio.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Dra. Yelkys Gill, manifestó que la selección del grupo etario responde a evaluaciones epidemiológicas y a la evidencia científica analizada por una comisión de expertos, que identificó a la población adolescente como un grupo prioritario por presentar mayores riesgos de complicaciones asociadas al dengue.

Gill agregó que la incorporación de esta vacuna permitirá fortalecer la prevención y reducir la posibilidad de desarrollar dengue con signos de alarma o formas graves de la enfermedad.