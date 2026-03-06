Allanamiento y decomiso de droga en apartamento en Bella Vista

Mediante diligencia de allanamiento y registro, la Policía Nacional (PN) logró la aprehensión de dos personas y el decomiso de siete paquetes de presunta sustancia ilícita en el corregimiento de Bella Vista, informaron desde la entidad.

Detallaron que, durante la acción policial, los uniformados ubicaron en el interior del apartamento siete paquetes con hierba seca, presuntamente marihuana. Además, se incautó un vehículo vinculado a la verificación inicial y varios teléfonos celulares como indicios.

Según la PN, los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.