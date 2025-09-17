$!Altercados que sacuden la Asamblea Nacional

De ser un espacio de debate de ideas y propuestas, la Asamblea Nacional (AN) ha pasado a convertirse en el escenario de acaloradas discusiones y altercados físicos, situación que es reprochada por expertos y la sociedad civil.

El analista político Juan McKay manifestó que “esto denota una falta de valores y que hemos perdido de vista la majestuosidad del cargo”. El politólogo Samuel Prado, por su parte, comentó que “se dijo que esta sería una Asamblea distinta, pero con este tipo de actos deja entrever que no sea así”.

En marzo, durante la primera legislatura del hemiciclo, se registraron confrontaciones entre los miembros de la bancada Vamos, dentro del palacio Legislativo.