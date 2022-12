Amenazan de muerte a la directora del Instituto de la Mujer

La directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Nellys Herrera, contó en sus redes sociales que fue amenazada de muerte por una persona que llegó hasta su oficina.

Aunque Herrera no dio mayores detalles del caso, sí dijo, desde las afueras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que “ninguna mujer está exenta de sufrir algún tipo de violencia, pero no callar para romper el ciclo de la violencia es el primer paso y el más difícil”.

“Estar sentada aquí, al lado de víctimas de violencia, que enfrentan sus propios miedos, no es fácil para ellas. Y les recuerdo que no están solas y que ninguna de nosotras estamos exentas de violencia, que tenemos que seguir luchando para poder combatir esa violencia que se ha normalizado en la sociedad. Donde alguien se atreve a amenazarte de muerte. No estás sola”, afirmó.