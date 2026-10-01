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Amílcar Córdoba asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS

Amílcar Córdoba asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS
Redacción Web
01 de octubre de 2026

En sesión extraordinaria celebrada este jueves 1 de octubre, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) eligió a su nueva mesa ejecutiva, designando al representante del sector empleador, Amílcar Córdoba, como presidente del máximo organismo de la institución.

En el proceso de votación, la candidatura presidencial obtuvo seis votos a favor.Como vicepresidenta fue electa, con ocho votos, la comisionada Eusebia Calderón de Copete, representante del sector de los Profesionales y Técnicos de la Salud.

Tras asumir la conducción del organismo, Córdoba destacó: “Nosotros tenemos una obligación por ley que nos lleva a garantizarle a la población panameña que la Caja va a contar con los recursos para hacerle frente a todas las obligaciones que provienen de los procesos de jubilación, ya sea por vejez, por enfermedad o por accidente, y contar, además, con los recursos para poder enfrentar todas las necesidades de salud de los asegurados y sus dependientes”.

Agregó que apuestan a que las acciones del Gobierno ayuden a mejorar la empleabilidad, “porque la Caja necesita de más cotizantes”.

Por su parte, la vicepresidenta expresó: “Hemos logrado, a través del pleno de la Junta y, además, con la Administración, hacer la identificación de los problemas que más agobian a la Caja de Seguro Social; y hemos establecido una ruta de trabajo, un plan de mejora. Es lo que nosotros aspiramos con el nuevo presidente: darle continuidad a ese trabajo”.

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