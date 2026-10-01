Amílcar Córdoba asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS

En sesión extraordinaria celebrada este jueves 1 de octubre, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) eligió a su nueva mesa ejecutiva, designando al representante del sector empleador, Amílcar Córdoba, como presidente del máximo organismo de la institución.

En el proceso de votación, la candidatura presidencial obtuvo seis votos a favor.Como vicepresidenta fue electa, con ocho votos, la comisionada Eusebia Calderón de Copete, representante del sector de los Profesionales y Técnicos de la Salud.

Tras asumir la conducción del organismo, Córdoba destacó: “Nosotros tenemos una obligación por ley que nos lleva a garantizarle a la población panameña que la Caja va a contar con los recursos para hacerle frente a todas las obligaciones que provienen de los procesos de jubilación, ya sea por vejez, por enfermedad o por accidente, y contar, además, con los recursos para poder enfrentar todas las necesidades de salud de los asegurados y sus dependientes”.

Agregó que apuestan a que las acciones del Gobierno ayuden a mejorar la empleabilidad, “porque la Caja necesita de más cotizantes”.

Por su parte, la vicepresidenta expresó: “Hemos logrado, a través del pleno de la Junta y, además, con la Administración, hacer la identificación de los problemas que más agobian a la Caja de Seguro Social; y hemos establecido una ruta de trabajo, un plan de mejora. Es lo que nosotros aspiramos con el nuevo presidente: darle continuidad a ese trabajo”.