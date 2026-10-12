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Ampliación de la Vía España enfrenta reclamos mientras espera su aprobación

El MOP avanza con sus estudios, mientras ambientalistas denuncian irregularidades y piden paralizar el proyecto

Ampliación de la Vía España enfrenta reclamos mientras espera su aprobación
ML | Vista de la Vía España en la Ciudad de Panamá.
Gina Arias Rivera
12 de octubre de 2026

La ampliación de Vía España, en el tramo comprendido entre Vía Porras y Avenida Cincuentenario, continúa pendiente de la aprobación del estudio de impacto ambiental, mientras enfrenta cuestionamientos de comerciantes y residentes.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que todavía no es posible precisar una fecha para el inicio de las obras, debido a que depende de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) por parte del Ministerio de Ambiente.

Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, denunció que “la empresa encargada del proyecto habría recibido más de $42 millones, equivalentes a la mitad del monto de la obra, antes de contar con el estudio de impacto ambiental y el refrendo de la Contraloría General de la República”.

Sin embargo, en su respuesta a este medio, el MOP aclaró que no existe ninguna demanda que impida el inicio de la obra. En cuanto a las actuaciones sobre la servidumbre pública, el MOP indicó que esta tiene un ancho de 40 metros, conforme a la Resolución No. 30-80 del 21 de octubre de 1980.

Agregó que los planos oficiales de servidumbre vial y líneas de construcción fueron actualizados mediante la Resolución No. 327-2011 del 8 de julio de 2011. Los residentes y comerciantes afectados darán sus descargos hoy en conferencia.

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Según residentes, recibieron un anuncio de desalojo con plazo de 10 días.
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