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Ampliación de Vía España avanza sin diálogo, dueños de locales

Los comerciantes se encuentran preocupados porque no han logrado una conversación ni respuesta de las autoridades

Ampliación de Vía España avanza sin diálogo, dueños de locales
Cortesía | Un restaurante de la Vereda Afroantillana, en el corregimiento de Río Abajo.
Ampliación de Vía España avanza sin diálogo, dueños de locales
Cortesía | La Vía España.
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Ampliación de Vía España avanza sin diálogo, dueños de locales
Amilkar Rodriguez
16 de marzo de 2026

Los comerciantes ubicados en el área donde se proyecta la ampliación de la Vía España no dejan de expresar su preocupación ante un posible desalojo, ya que aseguran no haber tenido comunicación clara con las autoridades responsables del proyecto hasta la fecha.

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo “Rody” Rodríguez, señaló que “existe inquietud entre los dueños de locales comerciales, quienes aún no han podido dialogar formalmente con la autoridad municipal ni con la empresa contratista para discutir su situación”.

El representante Rodríguez agregó que los comerciantes no se oponen al desarrollo del proyecto de ampliación de la vía. No obstante, explicó que “estos solicitan ser escuchados y tener claridad sobre las medidas que se tomarán, incluyendo posibles alternativas de reubicación”.

Por su parte, Julio De Gracia, de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos (DPRODH) de la Defensoría del Pueblo, informó que “la institución sostuvo una reunión con algunos propietarios para atender sus inquietudes”.

Asimismo detalló que: “Han solicitado que, por conducto de la entidad, se hagan algunas comunicaciones en aras de tender puentes para que ellos puedan escuchar y se les pueda explicar el alcance de la obra que se realizará en esta área”.

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¿En qué consiste la Ampliación de la Vía España?

ml | El ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade explicó que el Proyecto de Ampliación de la Vía España desarrollado bajo la modalidad de llave en mano, representa una inversión de B/. 80.113 millones, más financiamiento. De acuerdo con Andrade, se ejecuta en una de las rutas de mayor demanda vehicular de la capital y generará empleos, además de contribuir a la reactivación económica en 2026.

Destacó que: “La intervención contempla 5.4 kilómetros de longitud y una evaluación integral del tramo entre Vía Porras y la Cincuentenario. Al tratarse de una ampliación, los nuevos carriles serán construidos completamente desde cero y ajustados a las especificaciones de diseño establecidas en el contrato.

Entre los componentes del proyecto se incluyen 17 intersecciones con semáforos del sistema centralizado, cuatro de ellas adicionales a las actuales.

“Considero acertada la decisión de reevaluar la fecha del desalojo, con el objetivo de que el proceso se realice con mayor transparencia y comunicación hacia los comerciantes del área”.

“Hay una servidumbre pública, muchos de ellos cuentan con su aviso de operaciones y pagan impuestos. Es necesario que las autoridades actúen con empatía”.

“Es obvio que se van a causar algunas molestias, pero todo el trabajo será realizado dentro de la servidumbre del MOP y estaremos conversando y ampliando con los comerciantes”.

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