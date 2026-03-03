Ana Melinda Fábrega renuncia a la dirección de la Senniaf

Ana Melinda Fábrega presentó este martes, 3 de marzo, su renuncia al presidente José Raúl Mulino Quintero, una decisión que, según fuentes periodísticas, se formalizó alrededor de las 2:00 p.m.

Fábrega, quien dirigía la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), tampoco acudió a la citación de la Asamblea Nacional (AN), donde debía presentar un informe de gestión ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

En su lugar, envió una nota informando que no podía asistir debido a un quebranto de salud.

La renuncia de la directora se da luego de señalamientos y críticas públicas sobre la gestión de la Senniaf, especialmente en torno a irregularidades en albergues estatales donde están bajo cuidado niños y adolescentes.

A inicios de febrero, la diputada Alexandra Brenes presentó una denuncia contra la directora Fábrega y otros funcionarios, por el supuesto incumplimiento de los deberes de servidores públicos.