$!Annette Planells reemplazará a Diego Quijano Durán como presidente de Corprensa

Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) informó que Annette Planells reemplazará a Diego Quijano Durán como presidente de la junta directiva de este medio, a partir del 21 de diciembre de este año.

Explicaron que Quijano, quien presentó su renuncia este jueves, 12 de octubre, permanecerá como miembro de la junta directiva de la corporación y en los dos próximos meses se ejecutará un plan de transición, “en el que iré delegando funciones a la ingeniera Planells”, indicó Quijano en una carta a los accionistas.

Planells, que es ingeniera electrónica de profesión, es parte de la junta directiva desde abril pasado y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta, explicó Quijano en la carta.

Desde su fundación, hace 43 años, Corprensa ha tenido siete presidentes; Planells será la octava y la segunda mujer que ocupa ese cargo. La primera fue Anabella Guardia de Rubinoff.

“Durante estos años, he visto sacrificios importantes, tanto personales como económicos, que me llenan de orgullo y admiración. El país enfrena profundos retos y no dudo que La Prensa continuará siendo un instrumento poderoso para sobrellevarlos gracias a la valentía de los asociados”, señaló Quijano en su carta.