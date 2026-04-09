$!Antai remite alrededor de 500 denuncias al Ministerio Público

En un nuevo informe, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) reveló que ha investigado a más de 1,500 funcionarios, de los cuales ha sancionado a 174 por faltas éticas, estos durante la administración del presidente José Raúl Mulino.

Antai detalló que ha enviado a la Procuraduría General la documentación necesaria tras recibir, desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha, un total de 2,038 denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la administración pública.

En cuanto a la gestión investigativa, la ANTAI reveló a Metro Libre que ha analizado aproximadamente 1,200 expedientes, proceso que ha implicado la investigación de cerca de 1,500 funcionarios públicos. De acuerdo con la entidad, como parte de estas denuncias, alrededor de 500 casos han sido remitidos al Ministerio Público por la posible comisión de delitos, mientras que cerca de 40 fueron enviados a la Contraloría General de la República de Panamá. Otros expedientes han sido trasladados al Tribunal de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial y a diversas instituciones por presuntas infracciones a reglamentos internos.

En ese mismo periodo, la entidad ha sancionado a 174 servidores públicos por faltas al Código de Ética. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de un repositorio de las faltas investigadas, la Antai resaltó que, aunque cuentan con un repositorio de investigaciones del periodo 2019–2021 anonimizado en su web, “no ha sido posible dar continuidad a esta práctica por limitaciones presupuestarias”, destacaron.