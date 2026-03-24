Anuncian cierre temporal de policlínica de Arraiján por fumigación

La Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro, ubicada en Arraiján, en Panamá Oeste, permanecerá cerrada temporalmente debido a trabajos de fumigación, desde las 6:00 p.m., del sábado 28 de marzo hasta las 6:00 a.m., del domingo 29 de marzo, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la institución, “esta medida se realiza en cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas en la Resolución No. 133 del 10 de marzo de 2026, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa)”.

Durante este periodo, los pacientes que requieran atención de urgencias pueden acudir a las siguientes instalaciones, todas con servicio 24 horas: Policlínica Dr. Santiago Barraza, Hospital Nicolás A. Solano y la policlínica Juan Vega Méndez.