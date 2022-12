Anuncian ganadores del Concurso Nacional de Fotografía Científica

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anuncia a los ganadores de la quinta versión del Concurso Nacional de Fotografía Científica “FotoCiencia” 2022.

De acuerdo a la Senacyt “el propósito de la iniciativa es reflejar el objeto de estudio de las actividades científicas, las personas que las realizan, su instrumentación o las tecnologías que resultan del avance científico, vistas microscópicas y actividades o fenómenos que demuestran la presencia de la ciencia en niños y adolescentes, y los efectos del cambio climático en el ambiente”.

El Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt, señaló que “a través de ‘FotoCiencia’, la Senacyt busca acercar el conocimiento científico a la población para que reconozcan en su diario quehacer la presencia de la ciencia y su importancia. La fotografía, como expresión artística, tiene el poder de comunicar, evocar sentimientos, contar historias e inspirar. Los invitamos a que participen en esta iniciativa en futuras ediciones, para así continuar aumentando el interés del público en la ciencia y la tecnología”.

Los ganadores del Concurso Nacional de Fotografía Científica “FotoCiencia” 2022 fueron:

Categoría: Ambiente y cambio climático

1er lugar: Luis Zamora/ Foto: Protectores del equilibrio y purificadores

2do lugar: Orlando Aguilar/ Foto: Desayuno dorado

3er lugar: Elvis Rodríguez/ Foto: Penumbra

Categoría: Niños y adolescentes en la ciencia

1er lugar: Bolívar Sánchez / ¿Hay música en la Ciencia?

2do lugar: Balbino Macías Rentería / Foto: Una mirada al futuro

3er lugar: Emilio Rodríguez/Foto: Los pequeños explorando el mundo de la ciencia con herramientas que les brindamos

Categoría: Investigación científica

1er lugar: Oris Andrea Chavarría / Foto: The Brightness of the future

2do lugar: Wendhy Fuentes/ Foto: Conociendo al Hospedador

3er lugar: Bernardino José Denis Wing/ Foto: 2022 Micro Odisea en el espacio

Categoría: Fotografía microscópica

1er lugar: Roxana Alveo/ Foto: Viajeros sin fronteras

2do lugar: Ana Raquel Martínez/ Foto: Hongo Simbionte de las Hormigas cortadoras de hojas de Panamá Leucoagaricus gongylophorus

3er lugar: Rebeca Vergara/ Khondros: El génesis

En cada categoría, los ganadores del primer lugar recibirán B/. 1,000.00; los de la segunda posición, B/. 500.00; y los terceros lugares B/. 250.00.