Anuncian interrupción temporal del suministro de agua en Gamboa

El Canal de Panamá informó este sábado, 18 de abril, que se ha detectado una rotura en la línea de 12 pulgadas del sistema de Gamboa, lo que ha causado afectaciones en el suministro de agua potable en este sector.

Actualmente, especialistas del Canal de Panamá se encuentran realizando trabajos de reparación de esta incidencia que origina la interrupción temporal del suministro en las siguientes áreas:

·División de Dragado

·Poblado de Gamboa

•Cárcel El Renacer

·Zoológico de Summit

·SENAFRONT

·ISPOL

• Hotel Radisson Summit

Añadiero que el personal técnico trabaja de manera continua para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Se estima que el suministro será normalizado en un período aproximado de ocho (8) horas.