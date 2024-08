“Queremos empezar un camino de trabajo que nos permita construir ese sistema educativo que responde a los tiempos, que responde a la necesidad del país, pero sobre todo a la necesidad de darle a cada estudiante la herramienta que le permita salir adelante en la vida”, manifestó la ministra de Educación Lucy Molinar, durante un encuentro con actores del sector educativo público y particular, así como empresarios.

En el encuentro denominado “Futuro de la Educación” se plantearon diversas ideas para transformar la forma como se enseña en las escuelas y universidades como: revisar los currículos de estudios, construcción de más escuelas, más participación del sector empresarial, entre otras.

”El mundo cambia tan rápido que tenemos que ponernos al día.”, subrayó Molinar, quien puso de ejemplo que “el 48% de nuestros estudiantes están en ciencias y las tres posibilidades del mercado laboral actualmente son comercio, agricultura y construcción. Entonces hay un deface de la realidad en Meduca y en las universidades, frente a lo que está planteándose en la vida real”.

Terrenos para escuelas

“No hay un m2 de tierra que no hayan vendido las Juntas Comunales, y yo no compro tierras a nadie, porque las tierras del Estado para hacer escuelas yo no tengo porque pagarlas”, expresó la ministra.

Además, la funcionaria relató el problema que implica que una promotora de proyecto ceda un espacio para construir un centro educativo. “Ahora ya como que empezaron a entender que si hay una escuela les va mejor en el negocio y han comenzado a decir te vamos a ceder. Tengo la presión puesta, ya me reuní con casi todos y les dije: o me dan los espacios para hacer escuelas, que son mínimo 5 hectáreas o meto una ley y cambiamos el uso del suelo del país”, manifestó la ministra de Educación.

En el evento también se dieron aportes en términos de la formación en competencias blandas, digitales, técnicas, actitudinales; así como el dominio del idioma inglés que se debe desarrollar en los estudiantes para que puedan responder de mejor forma a las necesidades de un mundo laboral y profesional en constantes cambios, exigido en el siglo XXI.