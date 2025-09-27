Aprehenden a 187 personas en 24 horas como parte del Plan Firmeza

Un total de 187 personas fueron aprehendidas en todo el país durante las últimas 24 horas como resultado de las operaciones realizadas por la Policía Nacional (PN), en el marco del sostenido Plan Firmeza, informaron desde la institución.

Destacaron en un comunicado que de las detenciones efectuadas, 158 personas fueron aprehendidas por tener oficios pendientes con las autoridades. Adicionalmente, 24 personas fueron retenidas por faltas administrativas y 05 individuos fueron aprehendidos en flagrancia cometiendo algún delito.

La jornada operativa incluyó la ejecución de 93 diligencias de allanamiento, se decomisaron 06 armas de fuego con 92 municiones, 04 paquetes de droga y la suma de B/. 200.00 en efectivo.

En materia de tránsito, revelan que se colocaron 705 de las cuales 90 por exceso de velocidad, 58 por luces no adecuadas, 12 por hablar por celular, 07 por licencias vencidas y 03 por embriaguez comprobada. Se remolcaron 16 vehículos en grúa por diversas causas.