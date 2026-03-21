Aprehenden a 204 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas aprehendió a 204 personas. De ellas, 156 fueron por oficio, 21 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y 15 por microtráfico.

De acuerdo a una nota de prensa la PN comunicó que se realizaron 61 diligencias de allanamiento y se decomisaron cinco armas de fuego y recuperaron dos vehículos.

En materia de tránsito, la entidad mencionó que se colocaron 820 boletas, de las cuales destacan 111 por exceso de velocidad, 54 por luces no adecuadas, 21 por licencias vencidas, cinco por embriaguez comprobada y 14 por hablar por celular. Además, fueron remolcados 53 vehículos en grúas por diversas causas.