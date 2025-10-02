Aprehenden a 283 personas y decomisan armas y drogas

En el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas aprendieron a 283 personas, de las cuales 212 fueron por oficio, 59 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y dos por microtráfico.

Asimismo, detallaron que se realizaron 90 diligencias de allanamiento, se decomisaron cuatro armas de fuego con 10 municiones, B/. 10,721.00 en efectivo y tres vehículos fueron recuperados. También se incautaron carrizos con polvo blanco, bolsas con hierba seca entre otras sustancias.

En materia de tránsito, la entidad reportó que se colocaron 956 infracciones de las cuales 110 fueron por exceso de velocidad, 52 por luces no adecuadas, 11 por licencia vencida, ocho por hablar por teléfono celular y dos por embriaguez comprobada. Se remolcaron 17 vehículos en grúa.