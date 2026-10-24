Aprehenden a dos personas con más de 30 bolsitas de presunta marihuana en Darién

Dos ciudadanos fueron aprehendidos por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante un operativo de verificación y control en la comunidad de Yaviza, provincia de Darién, informó la institución.

El Senafront detalló que el procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero, donde los uniformados ubicaron más de 30 bolsitas plásticas que contenían hierba seca, presuntamente marihuana.

Posteriormente, los ciudadanos aprehendidos y los indicios recabados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Finalmente, el Senafront reiteró que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para fortalecer la seguridad y combatir las actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio nacional.