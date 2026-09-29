Aprehenden a exfiscalizador de la Contraloría por presunto peculado en la Junta Comunal de Barrio Sur en Colón

Un exfiscalizador de la Contraloría General de la República fue aprehendido en Colón por su presunta vinculación con un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado agravado, que ocasionó un perjuicio económico al Estado por B/. 565,473.43.

La captura se concretó mediante una diligencia conjunta con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en el corregimiento de Cristóbal, luego de que el exfuncionario fuera requerido en el marco de la operación “Litus” por supuestas anomalías financieras en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur.

Esta acción forma parte de las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación con base en informes de auditoría de la Contraloría. Dichos análisis evidenciaron inconsistencias administrativas, entre las que destaca la falta de documentación sustentadora de los gastos ejecutados con los fondos públicos asignados a las juntas comunales.