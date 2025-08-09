Aprehenden a hombre en Colón por delito contra la vida e integridad personal

La Policía Nacional informó la aprehensión de un hombre de 27 años en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón, tras aparecer en el sistema de verificación ciudadana con una orden de captura vigente por un delito contra la vida e integridad personal.

Asimismo, añadieron en un comunicado que la persona era requerida por la Fiscalía de Homicidio de Colón, por un hecho ocurrido el 28 de octubre del 2022.

A su vez, la entidad afirmó que intensificará sus operaciones preventivas con la misión de salvaguardar la vida de la ciudadanía en general, mantener la paz y la sana convivencia.