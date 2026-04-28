Aprehenden a siete personas en Panamá, en operación internacional

La Procuraduría General de la Nación, junto a sus brazos auxiliares y con la colaboración de la agencia HSI, desarrolló la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, una acción simultánea ejecutada en 15 países para investigar el presunto delito contra la libertad e integridad sexual.

Como resultado de esta operación, siete personas vinculadas a redes dedicadas a la producción y posesión de material de abuso sexual infantil fueron aprehendidas en Panamá por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El operativo “Aliados por la Infancia VI” se llevó a cabo de manera coordinada en Panamá, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, México, España, Francia y El Salvador, con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.

En territorio panameño, las diligencias se realizaron de forma simultánea en distintas regiones del país, incluyendo las provincias de Chiriquí y Panamá. Durante las acciones también fueron decomisados una gran cantidad de equipos tecnológicos.

Las investigaciones surgieron a partir de alertas canalizadas a través de la Homeland Security Investigations (HSI), oficina adscrita a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, que mantiene cooperación constante con las autoridades locales para la identificación y seguimiento de delitos transnacionales.

Desde 2019 hasta la fecha, se han desarrollado 11 operativos internacionales en el marco de esta iniciativa, con un saldo de 60 agresores sexuales en línea detenidos y 21 menores de edad rescatados como víctimas de estos delitos.