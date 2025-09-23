Aprueban plan de ordenamiento territorial y zonificación de San Francisco

La propuesta para el ordenamiento territorial y la zonificación del corregimiento de San Francisco, del distrito de Panamá, fue aprobada este martes, 23 de septiembre, en la sesión del Consejo Municipal.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, calificó el plan como “mucho mejor que lo existente hoy” y destacó que pondrá fin a 20 años de desorden en el desarrollo urbano del sector. “Vivimos con un enorme vacío legal”, añadió.

Vamvas resaltó la labor del equipo técnico de la Alcaldía de Panamá, que estructuró el plan con puertas abiertas y atendiendo las sugerencias de las comunidades.

La representante también reconoció que tanto la Junta Comunal como la Alcaldía enfrentan el desafío de recuperar la confianza de la población, y aseguró que están comprometidos a impulsar cambios en la ley que otorguen mayor capacidad de decisión y rapidez a las autoridades.

Se detalló que el Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco fue aprobado con el voto favorable de 18 representantes del corregimiento, luego de un proceso de consultas liderado por la Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Planificación Urbana (DPU).