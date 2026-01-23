Árboles florales, un atractivo de las calles en la ciudad capital

Guayacán (flores amarillas), guayacán de flores rosadas, árbol de Júpiter (Lagerstroemia), veraneras y el Jacarandá, son algunos de los árboles florales más comunes que se pueden apreciar en Panamá durante la época de verano, informó la bióloga y arborista Susana Rangel.

Rangel destacó que “algunas de estas especies son nativas del país y crecen de manera natural en los bosques, convirtiéndose en un atractivo para la población debido a los vistosos colores durante la floración.

Respecto al árbol Guayacán, uno de los más conocidos en Panamá en esta época, el biólogo botánico del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Adrián Jiménez, explicó que “en Panamá existen aproximadamente siete especies de árboles de Guayacán, de las cuales las más comunes son el guayacán de flor amarilla y el guayacán de flor rosada, especies ampliamente apreciadas por su belleza y valor ecológico.

Según Jiménez, el Guayacán de flor amarilla, conocido científicamente como Handroanthus Guayacan, puede alcanzar hasta 40 metros de altura y posee una madera muy fuerte. Su periodo de floración se extiende de marzo a mayo y se distribuye principalmente en bosques de tierras bajas, como los del área del Canal de Panamá, Panamá Oeste y la provincia de Colón y advirtió que esta especie se encuentra desfasada y en condición de vulnerabilidad debido a su alto potencial maderable.

Asimismo, el biólogo detalló que el rosa (Tabebuia rosea) presenta un periodo de floración alternado durante el año, principalmente en la época lluviosa, sin una temporada estrictamente definida. Por su tamaño, que ronda los 20 metros de altura, y por sus raíces poco invasivas, es la especie más recomendada para la siembra en calles y áreas urbanas, ya que no ocasiona daños a aceras ni infraestructuras.